Сергей Федотов: "Чудинов может поехать на Олимпиаду, если станет ведущим игроком в Омске"

Скаут Федерации хоккея России Сергей Федотов прокомментировал переход Максима Чудинова в "Авангард", отметив, что это может пойти на пользу экс-защитнику СКА. Напомним, что 27-летний хоккеист выступал за армейцев с 2012 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в регулярном чемпионате и отдал две голевые передачи.

– Чудинов после травмы потерял место в основе СКА. Почему так получилось?

– Все банально, - сказал Федотов. - На данный момент в составе СКА есть игроки, которые выглядят лучше, чем Чудинов. В спорте по-другому не бывает. Это основная причина, объясняющая, почему он потерял место в основе.

– Переход в "Авангард", где его по слухам очень ждут, пойдет ему на пользу?

– Это все на уровне гадания на кофейной гуще, но могу предположить, что у него есть хороший набор мастерства и опыта. Человек достаточно поиграл и за сборную. Для него этот переход – вызов, возможность себя проявлять на ведущих позициях. Тем более, "Авангард" – один из лидеров Востока. На уровне прогноза предположу, что ему переезд в Омск пойдет на пользу

– Не выпадет ли он из поля зрения тренеров сборной?

– Не думаю. Есть селекционная служба, которая отслеживает все команды КХЛ. Ни один игрок любого возраста не выпадает из поля зрения. Если Максим будет демонстрировать необходимый уровень хоккея, то и главному тренеру, и всему штабу сборной об этом будет докладываться оперативно.

– В связи с этим переходом остаются ли у него шансы поехать на Олимпиаду?

– Непростой вопрос. С одной стороны, можно сказать, что шансы есть у всех. Реальность выглядит все же немного иначе. Я бы ответил, что шансы у Максима есть, но абсолютно все будет зависеть от его игры. Возраст и клубная прописка не имеют никакого значения. Если он в "Авангарде" станет ведущим игроком и будет показывать отличную игру, он может поехать на Игры.

– СКА мог оставить Максима на скамейке и использовать в случае травм других игроков, но все же обменял.

– Считаю, это абсолютно правильное решение. Это доказывает, что команда из Петербурга думает о правильном развитии карьеры игроков. Если сложилась ситуация, при которой игрок не проходит в основу, то гораздо лучше дать ему возможность проявить себя в другой команде. Вне зависимости от того, что это косвенно или напрямую может усилить конкурента. Могу только поаплодировать такому решению СКА, оно верное с любой точки зрения – и с человеческой, и со спортивной. (Евгений БЕЛОУСОВ)