Сергей Федоров: "С Марченко не связывались, но с его представителем мы на связи"

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров выразил удовлетворение игрой Джеффа Плэтта, присоединившегося к команде по ходу сезона. Также он отметил, что армейцы поддерживают связь с агентом Алексея Марченко, сменившего недавно "Детройт" на "Торонто".

– Не задумывались над тем, какой из соперников предпочтительнее в первом раунде плей-офф?

– Думаю, тренерский штаб следит за этим. А свои личные предпочтения оставлю при себе. В первых раундах легких соперников не бывает, все играют от ножа, хотят победить, и им все равно, какое место они заняли в регулярке.

– Но если достанется "Витязь", далеко ехать не придется.

– В плане передвижения - да, конечно.

– "Детройт" выставил Марченко на драфт отказа, правда, "Торонто" его забрал. Не связывались с игроком, все-таки права на него принадлежат вашей команде?

– Нет. С Марченко не связывались, потому что у него идет сезон. У игрока есть свой представитель, с которым мы на связи.

– Джефф Плэтт присоединился к команде по ходу сезона. Довольны его игрой?

– Плэтт никогда не был для нас загадкой, он ведь выступал за ЦСКА раньше. Мы знали, что он вольется в коллектив. Вообще Джефф – работоспособный парень, который показывает агрессивный хоккей. Мы видим то, что хотели видеть. Но плей-офф – это игра на самом высоком эмоциональном уровне. Хотелось бы пожелать ему устойчивости и уйти от тех ошибок, которые были в прошлом году. А там, как бог даст. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)