Сергей Бердников: "Рад, что забили два гола после продолжительной засухи"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после поражения от "Барыса" (2:4) посетовал на нехватку мастерства. "Кузня" потерпела 12-е поражение подряд.

– Рад, что забили два гола после продолжительной засухи. Бились, старались, но мастерство есть мастерство. Если в команде есть лидеры, то они забивают и делают результат, – цитирует Бердникова официальный сайт клуба. – Хоккейный чемпионат – это длинный марафон. И марафон бегут те люди, которые могут бежать, которые накапливают годами игру в КХЛ. Это не трава, которую полили и она за семь дней выросла. Молодежь набирается опыта и продолжает играть в хоккей.