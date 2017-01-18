18:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "Рад, что забили два гола после продолжительной засухи"

0
0
0

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после поражения от "Барыса" (2:4) посетовал на нехватку мастерства. "Кузня" потерпела 12-е поражение подряд.

Рад, что забили два гола после продолжительной засухи. Бились, старались, но мастерство есть мастерство. Если в команде есть лидеры, то они забивают и делают результат, – цитирует Бердникова официальный сайт клуба. – Хоккейный чемпионат – это длинный марафон. И марафон бегут те люди, которые могут бежать, которые накапливают годами игру в КХЛ. Это не трава, которую полили и она за семь дней выросла. Молодежь набирается опыта и продолжает играть в хоккей.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ