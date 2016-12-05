Сергей Бердников: "Кузня" одержала 4 победы, но ведь не стала чемпионами мира"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после победы над "Сибирью" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался расстроен напряженной концовкой. Специалист отметил, что не нужно обращать внимания на продолжительную победную серию команды.

– Мы настраивали ребят, говорили, что "Сибири" нужны очки, команда борется за плей-офф, – цитирует сайт "Кузни" Бердникова. – Мы находились в равных условиях – и мы, и соперник до этого играли на Западе, где 6 часов разница. Хорошо, что успели восстановиться, силы были. Использовали перехват в моменте первого гола, второй гол стал следствием преимущества. К сожалению, в конце не обошлось без "валидольной" концовки.

Да, мы одержали 4 победы, но не стали ведь чемпионами мира. Каждый спортсмен хочет выигрывать, и мы движемся дальше. Настраиваем ребят на положительный результат. Ну а то, что 2 человека покинули команду, – они покинули "Металлург" и сейчас могут говорить все что угодно. Мы играем без них, и результат есть.