Сергей Андронов: "Ничего не имею против того, чтобы поехать в Северную Америку еще раз"

Нападающий ЦСКА и сборной России Сергей Андронов отметил, что в будущем хотел бы предпринять еще одну попытку пробиться в НХЛ. Действующий контракт Андронова с ЦСКА рассчитан до 2019 года. Андронов выступал в Северной Америке с 2012 по 2014 году за клубы АХЛ "Пеория" и "Чикаго Вулвз".

– Пожалуй, я хотел бы сделать еще один выстрел, назовем это так, но сейчас моя жизнь – это ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Андронова. – Я подписал новый контракт и следующие два года буду связан с ЦСКА, а что будет дальше, посмотрим. В целом же ничего не имею против того, чтобы поехать в Северную Америку еще раз.

Наверное, все-таки маленькая площадка и североамериканский стиль игры мне больше подходят. У меня были хорошие сезоны в АХЛ, особенно второй в "Чикаго Вулвз", когда мне очень доверяли, ставили в звено с плеймейкерами, которые много умеют.