Сергей Андронов: "Играем на 100 процентов, но если надо - добавим"

Форвард ЦСКА Сергей Андронов после победы над "Спартаком" (3:1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина сказал, что не огорчен из-за первой пропущенной в этом розыгрыше плей-офф шайбы. Он также не видит ничего страшного в том, что судьи не засчитали две шайбы армейцев.
Счет в серии - 3-0 в пользу армейцев. Четвертый матч состоится завтра, 8 марта.
- Вопрос с победителем серии пока не решен, - отметил Андропов. - Завтра новый день и новый бой. Тактика одна и задача у нас одна - выигрывать надо.
- Расстроены, что пропустили?
- Счет абсолютно не важен, главное - результат. Сорокину нужно было помочь.
- Две шайбы не засчитали.
- Ничего. Надо по правилам забивать.
- Почему пропустили?
- Мы в третьем периоде играли халатно. Подставили под бросок и забили.
- Решили поберечься?
- Нет, просто так сложилась игра.
- Кирилл Петров удачно вписался в ваше звено?
- Мы постоянно вместе тренируемся, поэтому кого не поставь, все должны играть хорошо.
- На сколько процентов играет ЦСКА?
- Каждый день мы играем на 100 процентов.
- Запас есть?
- Если надо будет, добавим.
- После Олимпиады отошли?
- Конечно, надо возвращаться. Все - в команду. (Евгений БЕЛОУСОВ)