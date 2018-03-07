Сергей Андронов: "Играем на 100 процентов, но если надо - добавим"

Форвард ЦСКА Сергей Андронов после победы над "Спартаком" (3:1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина сказал, что не огорчен из-за первой пропущенной в этом розыгрыше плей-офф шайбы. Он также не видит ничего страшного в том, что судьи не засчитали две шайбы армейцев.

Счет в серии - 3-0 в пользу армейцев. Четвертый матч состоится завтра, 8 марта.

- Вопрос с победителем серии пока не решен, - отметил Андропов. - Завтра новый день и новый бой. Тактика одна и задача у нас одна - выигрывать надо.

- Расстроены, что пропустили?

- Счет абсолютно не важен, главное - результат. Сорокину нужно было помочь.

- Две шайбы не засчитали.

- Ничего. Надо по правилам забивать.

- Почему пропустили?

- Мы в третьем периоде играли халатно. Подставили под бросок и забили.

- Решили поберечься?

- Нет, просто так сложилась игра.

- Кирилл Петров удачно вписался в ваше звено?

- Мы постоянно вместе тренируемся, поэтому кого не поставь, все должны играть хорошо.

- На сколько процентов играет ЦСКА?

- Каждый день мы играем на 100 процентов.

- Запас есть?

- Если надо будет, добавим.

- После Олимпиады отошли?

- Конечно, надо возвращаться. Все - в команду. (Евгений БЕЛОУСОВ)