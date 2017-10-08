Семен Валуйский: "Забивая одну шайбу сложно рассчитывать на победу"

Нападающий "Лады" Семен Валуйский после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (1:4) отметил, что его команда на каждый матч выходит с желанием победить. Отметим, что сегодня форвард записал на свой счет результативную передачу.

– Забивая одну шайбу сложно рассчитывать на победу, – цитирует клубная пресс-служба Валуйского. – Моментов мы создаем достаточно, но все как-то не получается их реализовать. Надо набрасывать шайбу на ворота и идти туда на добивание, чтобы забивать "мусорные" шайбы, раз точные броски у нас не получаются.

– В матче против "Амура" вы выходили в большинстве на месте защитника, хотя в предыдущих матчах при розыгрыше лишнего чаще играли перед воротами и закрывали обзору вратарю. У вас самого какие-то предпочтения по позициям есть?

– Это не имеет значения, если я буду приносить пользу команде в виде заброшенных шайб, то готов выходить на любой позиции. Главное – результат команды, а то, каким способом он будет достигнут – не важно.



– Два периода команда играла против хабаровского клуба на равных, но в третьем преимущество было у соперника. Не хватило сил на концовку?

– Нет, такого не было. Не буду приводить отговорки про сложность дальневосточного выезда или желание спать, на игре это не отражалось. В третьем периоде мы хотели забить гол и сравнять счет, пришлось открываться, чем соперник и воспользовался дважды. На каждый матч выходим с желанием победить и набрать очки, играем по заданию, но случаются ошибки и сложно после них что-то исправить.