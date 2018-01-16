Семен Кошелев: "Авангард" не знал, что делать с шайбой в третьем периоде"

Нападающий "Авангарда" Семен Кошелев после поражения от магнитогорского "Металлурга" (3:4 ОТ) отметил, что команда показывала хороший хоккей в первых периодах. По словам форварда, в заключительной трети игры омичи допустили слишком много потерь в своей зоне.

– Первые два периода мы хорошо играли, – начал Кошелев. – В третьем начали выигрывать, но так получилось, что соперник стал действовать более активно, а мы не знали, что с шайбой делать. Было много потерь в своей зоне. Надо было сыграть проще, а мы теряли шайбу в своей зоне и это привело к тому, что Магнитогорск сравнял счет. Надо всем вместе выходить из этих неудач.

– Какие положительные моменты можете отметить сегодня?

– У нас получается игра в атаке: мы держим шайбу, создаем моменты, соответственно, нужно больше играть в атаке, не держать шайбу в своей зоне. Тогда все у нас наладится.

– Можно ли сказать, что с приходом нового тренера появилось больше свободы, больше комбинационности?

– Думаю, да. (Анна ЛЕВЧЕНКО)