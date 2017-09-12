Сандис Озолиньш: "Усиление рижского "Динамо"? Это не в моей компетенции"

Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш после поражения от "Салавата Юлаева" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда не смогла успокоиться. По словам специалиста, непросто отыгрываться, когда пропускаешь дважды.

– Начали сумбурно, было много неточностей. Не смогли успокоить нервы, – сказал Озолиньш. – Во втором периоде, конечно, игра немного выровнялась. А с результата 0:2 тяжело отыграться и выйти с положительным результатом.

– Находите ли положительные стороны в игре команды, несмотря на серию поражений?

– Всегда надо находить какие-то положительные моменты. Надо начинать с них новое строительство.

– Почему не было в заявке на игру основного голкипера Джастина Питерса?

– У него родилась двойня. И родились они преждевременно, поэтому он поехал к семье. Планируется, что он присоединится к нам в Сочи.

– Как думаете, почему хозяева не стали бросать по пустым воротам в конце третьего периода?

– Это вполне нормальная ситуация. В таком моменте хоккеисты решают не рисковать, потому что при броске из своей зоны может быть проброс. А это может привести к вбрасыванию у своих ворот.

– Чтобы исправить ситуацию, может быть стоит подумать над усилением?

– Это не в моей компетенции. Я отвечаю за результаты, за игру команды. Ничего не могу сказать. (Вадим АМИНОВ)