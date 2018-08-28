Самвел Мнацян: "Я уже прошел два сеанса химиотерапии и три – лучевой терапии на позвоночник"

В середине августа стало известно о том, что у защитника "Сибири" Самвела Мнацяна диагностирован рак – после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль. "СЭ" поговорил с игроком о его страшной болезни.

– Как проходит ваш день?

– Я уже прошел два сеанса химиотерапии и три – лучевой терапии на позвоночник. Самочувствие у меня нормальное, тьфу-тьфу. Терапию переношу спокойно. Кроме того, я хожу заниматься в зал, который нашел неподалеку. Еще гуляю с семьей – вместе со мной в Германии находятся моя мама, супруга Евгения и маленький сын Иосиф, которому через пару месяцев исполнится два с половиной года. Пока я не лысый, поэтому выгляжу нормально (смеется).

– Врачи не считают тренировки в нынешней ситуации излишними?

– Я же не усердствую. Кручу педали на велосипеде, делаю пару упражнений на пресс, еще кое-что. Доктора мне ничего не запрещают, относятся к моим занятиям спокойно и говорят, чтобы я по возможности не менял свой образ жизни и продолжал жить, как и раньше. Это касается, например, и рациона питания. (Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Самвела Мнацяна