Сами Леписто: "Йокерит" может быть доволен стартом в новом сезоне"

Защитник "Йокерита" Сами Леписто отметил, что команда настраивается побеждать в каждом матче. По его словам, клубу по силам пройти далеко в плей-офф.

– Наша игра становится лучше, - цитируют "Известия" Леписто. - Мы показали хороший результат в этой выездной серии. Но могли добиться большего. "Йокерит" удачно стартовал в Минске. Но затем мы играли в гостях с такими командами, как СКА, "Локомотив" и "Динамо". Было сложно набрать много очков в этих матчах, но мы играли достойно. К сожалению, в игре против СКА не смогли использовать свои шансы у чужих ворот – их было много. А победа над "Локомотивом" – это очень большой успех. Я оценю наш старт в сезоне как очень хороший. Но нам еще нужно много работать. Мы должны прибавлять в использовании своих голевых моментов – с этим у нас пока проблемы.

– На что может претендовать "Йокерит" в нынешнем сезоне?

– Мы настраиваемся побеждать в каждом матче. Хотим занять высокое место в регулярном чемпионате и далеко пройти в плей-офф. Юкка Ялонен и руководители клуба – люди очень амбициозные. И все игроки хотят побороться за титулы в КХЛ.