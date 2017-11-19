"Салават Юлаев" победил "Сочи", прервав четырехматчевую серию поражений

"Салават Юлаев" в гостях обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы вышли вперед на третьей минуте после заброшенной шайбы Эрика О`Делла. За уфимцев отличились Теему Хартикайнен, Линус Умарк и Захар Арзамасцев.

Отметим, "Салават Юлаев" прервал серию из четырех поражений подряд. Всего команда выиграла 16 матчей из 34 в текущем сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Салават Юлаев" (Уфа) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: О`Делл – 8 (бол., Уэллман, Цветков), 2:17 – 1:0. Хартикайнен – 10 (бол., Умарк, Логинов), 28:35 – 1:1. Умарк – 8 (бол., Логинов, Ларсен), 35:48 – 1:2. Арзамасцев – 2 (бол.), 47:52 – 1:3.

Вратари: Барулин – Скривенс.

Штраф: 16 – 8.

Броски: 22 (8+10+4) – 25 (10+9+6).

Судьи: Беляев, Сергеев.

19 ноября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".