22:10 | Хоккей — КХЛ

"Салават Юлаев" победил минское "Динамо"


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" в гостях одолел минское "Динамо" со счетом 4:2. В составе победителей по разу отличились Энвер Лисин, Михаил Юньков, Линус Умарк и Игорь Макаров, за минчан - Егор Шарангович и Джек Скилле.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Мн (Минск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:4 (0:3, 0:1, 2:0)

Голы: Лисин - 4 (Ларсен, Федоров), 3:56 - 0:1. Юньков - 3 (Федоров, Лисин), 6:45 - 0:2. Умарк - 7 (Хартикайнен, Кемппайнен), 19:31 - 0:3. Макаров - 4 (Лазарев, Осипов), 21:24 - 0:4. Шарангович - 2, 56:38 - 1:4. Скилле - 2 (Знахаренко, Фонтэйн), 58:00 - 2:4.

Вратари: Энрот (Карнаухов, 20:00, 58:20 - 58:48, 59:15) - Скривенс.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 27 (8+9+10) - 18 (5+8+5).

Судьи: Белов, Беляев.

11 октября. Минск. Минск-Арена.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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