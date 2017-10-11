"Салават Юлаев" победил минское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" в гостях одолел минское "Динамо" со счетом 4:2. В составе победителей по разу отличились Энвер Лисин, Михаил Юньков, Линус Умарк и Игорь Макаров, за минчан - Егор Шарангович и Джек Скилле.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" Мн (Минск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:4 (0:3, 0:1, 2:0)
Голы: Лисин - 4 (Ларсен, Федоров), 3:56 - 0:1. Юньков - 3 (Федоров, Лисин), 6:45 - 0:2. Умарк - 7 (Хартикайнен, Кемппайнен), 19:31 - 0:3. Макаров - 4 (Лазарев, Осипов), 21:24 - 0:4. Шарангович - 2, 56:38 - 1:4. Скилле - 2 (Знахаренко, Фонтэйн), 58:00 - 2:4.
Вратари: Энрот (Карнаухов, 20:00, 58:20 - 58:48, 59:15) - Скривенс.
Штраф: 6 - 14.
Броски: 27 (8+9+10) - 18 (5+8+5).
Судьи: Белов, Беляев.
11 октября. Минск. Минск-Арена.
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Динамо Мн (Хоккей)
- Михаил Юньков
- Игорь Макаров (хоккей)
- Энвер Лисин
- Линус Умарк
- Джек Скилле
- Егор Шарангович