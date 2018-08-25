17:35 | Хоккей — КХЛ

"Салават Юлаев" победил "Автомобилист" на Кубке Республики Башкортостан


"Салават Юлаев" в овертайме обыграл "Автомобилист" со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан. В составе победителей голами отметились Максим Майоров, Владимир Ткачев и Антон Бурдасов. У команды из Екатеринбурга забивали – Андрей Обидин и Никита Трямкин.

Кубок Республики Башкортостан

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Майоров – 1 (Терещенко, Бурдасов), 10:25 – 1:0. Обидин – 1 (мен., Рассейкин), 31:34 – 1:1. Ткачев – 4 (Кемппайнен, Хартикайнен), 40:46 – 2:1. Трямкин – 2 (Тимашов), 50:32 – 2:2. Бурдасов – 2 (бол., Ларсен), 64:56 – 3:2.

Вратари: Метсола – Сохатский.

Судьи: Акузовский, Сергеев.

25 августа. Уфа. "Уфа Арена".

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