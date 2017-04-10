Салак приступил к тренировкам после разрыва "крестов"

Вратарь "Сибири" Александр Салак приступил к тренировкам после тяжелой травмы, сообщает официальный сайт клуба. Голкипер в октябре 2016 года получил разрыв крестообразных связок и на поле не появлялся.
Салак защищает цвета новосибирцев с 2014 года. В сезоне-2016/17 он провел 15 матчей, пропустил 26 шайб при 93,9 процента отраженных бросков.
Александр Салак приступает к тренировкам с этой недели впервые с момента получения тяжелой травмы! Восстанавливайся, @sasasalak pic.twitter.com/tXxfvJLT1U– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.