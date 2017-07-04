Рундблад и Калинин определились с игровыми номерами в СКА

СКА в своем официальном Твиттере опубликовал игровые номера новичков клуба – защитника Давида Рундблада и нападающего Сергея Калинина. Швед будет выступать под номером 7, а российский хоккеист – под 21-м номером.

Наши новички определились с игровыми номерами.

Давид Рундблад будет выступать под номером 7, Сергей Калинин выбрал номер 21.

Запоминайте! pic.twitter.com/Ywe2l3WEh5 – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 4 июля 2017 г.

Давид Рундблад: "СКА связался со мной сразу, доволен тем, что я здесь" //

Сергей Калинин: "Были варианты остаться в НХЛ, но решил вернуться в Россию"