Рундблад и Калинин определились с игровыми номерами в СКА

СКА в своем официальном Твиттере опубликовал игровые номера новичков клуба – защитника Давида Рундблада и нападающего Сергея Калинина. Швед будет выступать под номером 7, а российский хоккеист – под 21-м номером.
Наши новички определились с игровыми номерами.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 4 июля 2017 г.
Давид Рундблад будет выступать под номером 7, Сергей Калинин выбрал номер 21.
Запоминайте! pic.twitter.com/Ywe2l3WEh5
Давид Рундблад: "СКА связался со мной сразу, доволен тем, что я здесь" //
Сергей Калинин: "Были варианты остаться в НХЛ, но решил вернуться в Россию"