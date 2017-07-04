12:52 | Хоккей — КХЛ

Рундблад и Калинин определились с игровыми номерами в СКА


СКА в своем официальном Твиттере опубликовал игровые номера новичков клуба – защитника Давида Рундблада и нападающего Сергея Калинина. Швед будет выступать под номером 7, а российский хоккеист – под 21-м номером.

Давид Рундблад: "СКА связался со мной сразу, доволен тем, что я здесь" //
Сергей Калинин: "Были варианты остаться в НХЛ, но решил вернуться в Россию"

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