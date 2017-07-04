Давид Рундблад: "СКА связался со мной сразу, доволен тем, что я здесь"

Новичок СКА защитник Давид Рундблад отметил, что на данный момент не общался с главным тренером команды и заявил, что хочет играть в КХЛ из-за уровня лиги. Напомним, что петербургский клуб подписал с 26-летним игроком соглашение на один сезон.

– Что скажете о первых днях в Петербурге?

– Все здорово. Прилетел в воскресенье, прошел медосмотр сегодня.

– Что думаете о своей физической форме в данный момент?

– Думаю, я в форме. Готовился все лето.

– Прежде вы не готовились к сезону, сейчас же вас ожидает сложная предсезонная подготовка...

– Пока не знаю чего ожидать. Готов работать. Попросил себе седьмой номер, посмотрим.

– Были ли у вас другие варианты, как долго раздумывали над предложением СКА?

– СКА сразу со мной связался, и я хотел договориться с этой командой.

– Говорили с главным тренером Олегом Знарком?

– Пока нет.

– Что знаете о КХЛ?

– Я не играл здесь, но по игрокам, по их готовности, что уровень высок. Я хочу играть здесь.

– Может быть, у кого–то спрашивали про СКА?

– Разговаривал, слышал все самое лучшее про команду, город, организацию. Я доволен тем, что я сейчас здесь. (Артем РЯБОВОЛ)