Рундблад и Калинин дебютируют за СКА в матче со "Слованом"

Хоккеисты СКА Давид Рундблад и Сергей Калинин попали в заявку на матч со "Слованом". Таким образом, встреча станет дебютной для игроков в форме армейцев.
26-летний швед перешел в СКА из "Цюриха". В активе Рундблада Кубок Стэнли-2015 в составе "Чикаго" и серебро чемпионата мира-2011. В составе он заменил Егора Яковлева. 26-летний Сергей Калинин перебрался в Санкт-Петербург из системы "Торонто". Он заменит Виктора Тихонова в четвертой тройке. Кроме того, Рукавишников и Зуб заменят в составе СКА Хафизуллина и Чудинова.
"Слован" в гостях! Начинаем в 19.30.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 августа 2017 г.
Вперед, наш СКА! #СКАСЛО #hcSKA pic.twitter.com/o4GQjHtP2B
- СКА СПб
- Чикаго Блэкхокс
- Торонто Мэйпл Ливз
- Виктор Тихонов (младший)
- Сергей Калинин
- Динар Хафизуллин
- Цюрих
- Максим Чудинов
- Слован Бр (хоккей)
- Егор Яковлев (СКА)
- Роман Рукавишников
- Артем Зуб
- Давид Рундблад
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