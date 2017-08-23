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18:42 | Хоккей — КХЛ

Рундблад и Калинин дебютируют за СКА в матче со "Слованом"


Хоккеисты СКА Давид Рундблад и Сергей Калинин попали в заявку на матч со "Слованом". Таким образом, встреча станет дебютной для игроков в форме армейцев.

26-летний швед перешел в СКА из "Цюриха". В активе Рундблада Кубок Стэнли-2015 в составе "Чикаго" и серебро чемпионата мира-2011. В составе он заменил Егора Яковлева. 26-летний Сергей Калинин перебрался в Санкт-Петербург из системы "Торонто". Он заменит Виктора Тихонова в четвертой тройке. Кроме того, Рукавишников и Зуб заменят в составе СКА Хафизуллина и Чудинова.

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Материалы других СМИ
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