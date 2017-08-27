Рубен Бегунц: "Винник не устроил "Динамо" по "цене - качеству", Игинла не подходит под концепцию"

Советник генерального директора московского "Динамо" Рубен Бегунц в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что в ближайшее время состав клуба пополнится новичками. По его словам, подписание контрактов с игроками можно ожидать каждый день.

– С Джеромом Игинлой вели переговоры? – вопрос Бегунцу.

– Хотелось бы, конечно, но Игинла не подходит под нашу концепцию (смеется). Подписание новичков можно ожидать каждый день. Надеюсь, состав пополнится уже в ближайшее время.

– Если серьезно, по нашим данным, Скотт Апшолл входил в сферу ваших интересов.

– Этот канадский форвард действительно интересовал нас, но дальше переговоров дело не зашло.

– Кого вам еще предлагали?

– Мы общались с Дэниэлом Винником, который выступал в прошлом году в "Вашингтоне". К сожалению, по соотношению цена - качество он не подошел. Обращаем внимание, в том числе на наш рынок. (Евгений БЕЛОУСОВ)