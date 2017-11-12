Роман Ротенберг: "Шипачев? Мы рады возвращению игроков из НХЛ"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возвращении в Россию Вадима Шипачева и отметил, что доволен выступлением олимпийской сборной на Кубке Германии.

– Появился еще один кандидат в сборную – Вадим Шипачев. Рады ли вы этому обстоятельству?

– Мы всегда рады, когда игроки возвращаются из НХЛ или Северной Америки в Россию. И над этим работаем. Часть нашей долгосрочной стратегии – как можно больше игроков вернуть. Не только из НХЛ, из всех юниорских лиг. Потому что мы видим, что многие игроки, которые туда уезжают, там и заканчивают, либо у них в карьере происходит резкий спад. Если посмотреть в процентном отношении, сколько игроков уехало и сколько заиграло – это очень печальные цифры. Просто об этом никто не говорит. Это никто не освещает. Очень много примеров того, как хоккеисты и там не заиграли, и, вернувшись сюда, не заиграли. И в этом плане, конечно, ведется большая работа. Чтобы игроки не уезжали. А если уж уехали – побыстрее возвращались.

– Подобная задача должна стоять перед всеми клубами, а не только перед армейскими.

– В данном случае речь не о клубах, а о федерации. Это задача, в том числе популяризации хоккея. Задача развития хоккея. Смотрите как сейчас: у нас две команды играют на двух турнирах и добиваются результата. Раньше такого не было. Это говорит о том, что у нас есть глубина. У нас есть резервы. Есть возможность проверять команды. Сколько раз мы слышали, что Канада может собрать несколько команд, и все обыграют нас, будут лидерами. Это теория. А на практике уже видно, что у нас есть резервы, что есть новые фамилии. Например, Словакии Макеев три шайбы забил. Фамилия, которая в сборной до этого была не известна. А он оформил хет-трик в важной игре за победу в Кубке Германии. То есть появляются новые фамилии, новые кандидаты, а чем больше кандидатов – тем лучше для тренерского штаба. Тем более – перед Олимпиадой.

– Стоит ждать, что кто-то еще из россиян вернется до нового года?

– Конечно, стоит. Мы к этому стремимся. И в этом направлении работа ведется постоянно. Чтобы вернуть как можно больше игроков. И такое некое прекращение оттока хоккеистов в Северную Америку. Но это не работа одного дня. В эту работу включается и программа развития российского хоккея. И строительство дополнительно инфраструктуры. И игрокам всегда нужно второе мнение. Сейчас они опираются только на мнение агентов. Во многом агенты вводят их в заблуждение в этих вопросах. Потому что агенты смотрят только со своей позиции. У них нет объективной оценки. Стоит ли игроку уехать и когда ему стоит уехать. Например, Панарин. Он уехал, когда уже был готов. Уехал – и заиграл. Но есть случаи, когда люди уезжали в 18 лет, в 16-17, у них там не получилось, и кто-то из них вообще завершил карьеру. (Игорь ЕРОНКО)