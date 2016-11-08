14:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Роман Ротенберг: "Между КХЛ и НХЛ нет "холодной войны"

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Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил, что меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2011 году КХЛ и НХЛ, выполняется. Это соглашение обязывает стороны регулярно исполнять ряд процедур, направленных на избежание конфликтных ситуаций при переходе игроков из одной лиги в другую.

- Между КХЛ и НХЛ нет "холодной войны", - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Есть меморандум взаимопонимания, который соблюдается обеими сторонами. Есть уважение лиг друг к другу. Хотя меморандум не подкован юридически, но обе лиги его соблюдают, это радует.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3766120

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