Роман Ротенберг: "Между КХЛ и НХЛ нет "холодной войны"

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил, что меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2011 году КХЛ и НХЛ, выполняется. Это соглашение обязывает стороны регулярно исполнять ряд процедур, направленных на избежание конфликтных ситуаций при переходе игроков из одной лиги в другую.

- Между КХЛ и НХЛ нет "холодной войны", - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Есть меморандум взаимопонимания, который соблюдается обеими сторонами. Есть уважение лиг друг к другу. Хотя меморандум не подкован юридически, но обе лиги его соблюдают, это радует.