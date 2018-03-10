Роман Манухов: "Все игры плей-офф будут тяжелыми"

Защитник "Ак Барса" Роман Манухов после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (2:1) отметил, что хабаровчане старались играть на контратаках. Хоккеист также добавил, что все дальнейшие встречи плей-офф будут трудными.

– Какое впечатление оставил Амур?

– Хорошая команда. Играла против нас, старалась держаться. Ждала наших ошибок. "Амур" играл на контратаках. Мы старались, давили, в итоге получился результат.

– Насколько трудной были игры в серии?

– Все игры будут такие, я думаю. Это, плей-офф. Потому что никто не будет просто так отдавать. Никто не хочет проигрывать, все ребята стараются, бьются.