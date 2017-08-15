Роман Любимов: "Сейчас у многих команд продолжается летний хоккей"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов после победы над "Спартаком" (3:0) в матче Кубка мэра Москвы выразил мнение, что предсезонные турниры не так важны, потому что многие команды показывают летнюю игру. По его словам, на данный момент самое важное, чтобы вратарь армейцев Илья Сорокин почувствовал уверенность.

- Предсезоные турниры не так важны. Посмотрим, что будет в чемпионате, - сказал Любимов. - Сейчас у многих продолжается летний хоккей и рано о чем-то судить.

- Почему вы не отдали пас, когда перехватили передачу Провольнева?

- Шайба прыгала. Я видел, что там был Шалунов и если бы я начал ее отдавать, она могла не так пойти. Я ее успокоил, но он уже потерял скорость.

- Как оцените сегодняшний матч?

- Мы помогли Илье Сорокину провести еще один сухой матч. Самое главное - чтобы он почувствовал уверенность. Стараемся все делать для этого. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)