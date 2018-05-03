Робин Ганзл стал игроком "Спартака"

Чешский форвард Робин Ганзл пополнил состав "Спартака", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с 29-летним нападающим подписано на один сезон. В минувшем сезоне Ганзл дебютировал в КХЛ, в составе "Нефтехимика" он провел 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков.

Чешский форвард Робин Ганзл пополнил состав красно-белых. Соглашение с 29-летним нападающим подписано на один сезон. В минувшем сезоне Ганзл дебютировал в КХЛ, в составе "Нефтехимика" он провёл 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков. pic.twitter.com/ZMm2EFfKhU – Спартак Москва (@spartak_hc) 3 мая 2018 г. ​