16:29 | Хоккей — КХЛ

Робин Ганзл стал игроком "Спартака"


Чешский форвард Робин Ганзл пополнил состав "Спартака", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с 29-летним нападающим подписано на один сезон. В минувшем сезоне Ганзл дебютировал в КХЛ, в составе "Нефтехимика" он провел 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!