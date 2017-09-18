Роб Клинкхаммер: "В России водку пьют не все - многие любят виски"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер в интервью "Бизнес Online" отметил, что в Северной Америке существует много стереотипов о России. Форвард также добавил, что в странах постсоветского пространства проживают отзывчивые и доброжелательные люди.

– Что было для вас самым тяжелым при переезде из Северной Америки?

– В первую очередь, язык. Я в первый раз покинул Северную Америку, и когда прилетел, пытался поговорить с несколькими людьми, но никто не знал английского. Я очень расстраивался, когда не мог передать то, что хочу сказать. Люди всегда были готовы прийти на помощь, но просто не понимали, что нужно.

– Говорят, что Минск – едва ли не самый чистый город Европы.

– Да, там очень чисто – иногда видел, как улицы моют с шампунем. Не могу сказать ничего плохого о Минске: отличный город, доброжелательные люди.

– В Северной Америке существует много стереотипов о России: водка, медведи, балалайка.

– Конечно, слышал об этих стереотипах, но когда приехал, что все неправда. Например, водку пьют не все – многие любят виски. Мне говорили, что в России очень холодно, но климат такой же, как у меня на Родине. Иногда я сравнивал, где холоднее, и в Канаде температура всегда была ниже. Действительность оказалась немного другой, чем я представлял.