Рижское "Динамо" прервало серию из 7 поражений подряд, обыграв "Йокерит"

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" на выезде переиграло "Йокерит" со счетом 4:2. В составе рижан отличились нападающие Оскарс Батня, Микелис Редлихс и Микс Индрашис, а также защитник Эмилс Гегерис. У хозяев забили форварды Олли Палола и Пекка Йормакка.
Отметим, что динамовцы смогли прервать серию из 7 поражений подряд.
Рижское "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Йокерит" - 3-е.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Рига) - 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Палола - 7 (Норман, Йормакка), 31:04 - 1:0. Батня - 1, 33:56 - 1:1. Гегерис - 3 (Батня, Мейя), 54:24 - 1:2. Йормакка - 12 (Палола, Норман), 55:46 - 2:2. М. Редлихс - 10 (бол., Индрашис, Дарзиньш), 58:53 - 2:3. Индрашис - 20 (бол., п.в., Дарзиньш), 59:38 - 2:4.
Вратари: Запольски (59:33 - 59:38) - Армалис.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 32 (10+9+13) - 25 (13+6+6).
Судьи: Оленин, Раводин.
26 января. Хельсинки. Hartwall Arena.