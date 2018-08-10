Рижское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак"

Рижское "Динамо" обыграло московский "Спартак" на Кубке губернатора Нижегородской области - 4:3 по буллитам. Победный бросок на счету нападающего Лауриса Дарзиньша.

Товарищеский матч

Кубок губернатора Нижегородской области

"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Рига) - 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Джериньш - 1 (М. Редлихс, Дзанетти), 4:31 - 0:1. Кутейкин - 1 (Карсумс, Ганзл), 7:09 - 1:1. Мейя - 1 (бол.), 21:33 - 1:2. Гончаров - 3 (Хохлачев, Зубов), 34:27 - 2:2. Гегерис - 1, 38:53 - 2:3. Зубов - 3 (бол., Хохлачев), 43:37 - 3:3.

Победный буллит: Дарзиньш.

Вратари: Гудачек - Гудлевскис.

Судьи: Бирин, Наумов.

10 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".