Разин – об уходе из "Адмирала": "Был приятно удивлен реакцией общественности на все происходящее"

Бывший главный тренер "Адмирала" Андрей Разин сообщил о том, что решение об уходе из клуба не было спонтанным. При этом специалист отметил, что тепло расстался с руководством дальневосточников.

– Решение об уходе было принято не спонтанно, – заявил Разин. – Когда мы подписывали соглашение, то окончательно мы договорились о контракте 27 декабря, а первый разговор был за пять дней до этого. Принимая решение, я не раз все взвешивал и со всеми обсудил все детали, так что не скажу, что не знал, куда ехал. В клубе я сразу представил свои условия. Например, я был не согласен, чтобы генеральным менеджером стал Александр Селиванов, поэтому ему дали другую должность.

– Вас удивил пост вашей жены в Инстаграме, где она сообщила о вашем уходе и назвала гением?

– Я был приятно удивлен реакции своей супруги (улыбается) и реакции общественности на все происходящее.

– В руководстве "Адмирала" утверждают, что одной из причин ухода стали дальние перелеты дальневосточного клуба. На самом деле вас не устроило, что предложили подписать трудовой договор вместо контракта?

– Да. Это противоречит регламенту. Может, президент до конца его не понял или не знал об этом, когда мы согласовывали условия моего прихода. Вопрос надо задавать ему. Но в том, что сказал Сошников (генеральный директор – Прим. "СЭ"), честно говоря, и близко правдой и не пахнет. Мы тепло расстались с руководством "Адмирала". Я ни с кем не ругался, не ссорился. Даже никаких предпосылок говорить такие странные вещи не было. Первое, что попалось на глаза после восьмичасового перелета, – это ссылки на Инстаграм моей супруги и слова Сошникова. Второе меня очень разочаровало. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полная версия интервью Андрея Разина – здесь