Равиль Шавалеев: "У Черепанова большой потенциал, но в "Локомотиве" он не получает много игрового времени"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Равиль Шавалеев в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что защитник Никита Черепанов, осенью перешедший в "Локомотив", очень помог казанцам. По его словам, 20-летний россиянин имеет большой потенциал.

- Не жалко ли было расставаться с Черепановым, который вернулся в "Локомотив"?

- Дело не в этом. Есть договоренности, есть регламент. Он сильно помог.

- Большой ли потенциал у этого хоккеиста?

- Потенциал большой, но Черепанов не получает много времени в "Локомотиве". Значит, на это есть причины.

- Не было ли возможности договориться с "Локомотивом", чтобы оставить Черепанова до конца сезона?

- Нет. Даже разговор об этом не шел. Спасибо руководству "Локомотива", что пошли навстречу.