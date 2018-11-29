Президент Федерации хоккея Франции: "Почему бы команде КХЛ не появиться в Париже?"

Президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф предложил провести выставочный матч Континентальной хоккейной лиги в Париже, а также, внес идею об организации клуба КХЛ во французской столице.

"Благодаря французским игрокам в КХЛ, а именно Стефану да Косте, люди во Франции следят за вашей лигой. Наша сборная находится в элите мирового хоккея уже более 10 лет, и настало время двигаться дальше. Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время организовать матч КХЛ в Париже, и тут же возникает вопрос, а почему бы там не появиться команде. Конечно, нам понадобится еще время для того, чтобы претворить этот проект в жизнь. Настала пора людям вживую узнать, что такое КХЛ", - цитирует Тардифа официальный сайт лиги.

В текущем сезоне лига провела четыре выставочных игры в Вене и Цюрихе. 26 и 28 октября в австрийской столице состоялись матчи "Слован" - ЦСКА и "Слован" - СКА, а, спустя ровно месяц, Цюрих принял встречи рижского "Динамо" с обоими армейскими клубами.