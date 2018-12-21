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Почему "Северсталь" обменяла права на Ахо и Пастрняка? Отвечает генменеджер

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Генеральный менеджер "Северстали" Михаил Щедрин в разговоре с корреспондентом "СЭ" пояснил детали приобретения двух сделок с ЦСКА, по итогам которых армейцы получили права на финна Себастьяна Ахо и чеха Давида Пастрняка, а череповецкий клуб форварда Ивана Николишина.

 
20 декабря. Подольск. &quot;Витязь&quot; (Подольск) - &quot;Сочи&quot; - 3:2. Александр Семин с мечом, который в &quot;Витязе&quot; вручается лучшему игроку матча.День хет-триков. Семин вспомнил молодость

– Во-первых, я изучал вопрос, что происходит между НХЛ и профсоюзом, поэтому понял, что вероятность локаута минимальна, – заявил Щедрин. – Конечно, это определенный актив, но мы вряд ли удовлетворили финансовые требования данных хоккеистов. Мы получили денежную компенсацию. До 29 лет права на них теперь будут принадлежать ЦСКА.

За молодых Климова и Замалиева получили Ивана Николишина – центрального нападающего, которых немного на рынке. За ним следили, собирали информацию, общались с отцом (Андреем Николишиным). За последнее время мы поменяли многих хоккеистов, теперь нужно, чтобы команда сыграла и улучшила спортивный результат. (Евгений Белоусов)

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