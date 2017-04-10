Победитель второго матча финала неизменно становился обладателем Кубка Гагарина

Начиная с первого розыгрыша Кубка Гагарина команда, побеждавшая во второй игре финальной серии, неизменно становилась обладателем главного приза. Причем, эта традиция не зависит от того, где будущие счастливчики выигрывают – четырежды будущие обладатели Кубка Гагарина побеждали в гостях, столько же раз – дома. Скоро узнаем, сможет ли СКА нарушить эту традицию, или магнитогорский "Металлург" все же продолжит ее. (Алексей МОРОЗ)
Вторые матчи финальных серий Кубка Гагарина
|
Год
|
Соперники
|
Счет в матче
|
Итоговый счет в серии
|
2009
|
Ак Барс – Локомотив
|
4:3 ОТ
|
4-3
|
2010
|
ХК МВД – Ак Барс
|
1:4
|
3-4
|
2011
|
Салават Юлаев – Атлант
|
3:1
|
4-1
|
2012
|
Авангард – Динамо
|
1:2
|
3-4
|
2013
|
Динамо – Трактор
|
3:2
|
4-2
|
2014
|
Металлург Мг – Лев
|
4:1
|
4-3
|
2015
|
Ак Барс – СКА
|
0:1
|
1-4
|
2016
|
ЦСКА – Металлург Мг
|
1:2
|
3-4
|
2017
|
Металлург Мг – СКА
|
3:1
|
?
LTZ
Опять СКА недокупил судей. Эх. Во дела. А по факту ММГ выиграет серию даже если СКА докупит.
22:39
pushgun
Металлургу сегодня дико повезло. По всем показателям СКА переиграл ММГ. Чтобы так дико везло все время.... такого не бывает))))))))
21:43
П_о_в_а_р
Статистика знает всё.
19:57
Vosstavshiy iz Bana-2
Магнитке конечно удачи в серии,но...... по такой го....о игре что была до середины второго периода рассчитывать даже на чудо сложно.Кошак все тащил,все что можно,да и везение никто не отменял.Очень много сумбура,мало точных передач и самое главное единоборства проигрывают вторую встречу подряд.Если так ска здесь играл,то что будет дома? Уничтожат магнитку! С мясом затолкают шайбу.
19:55
shurik1804
С 0-3 тоже не отыгрывались...ска все по силам
19:50
Новоуепинни
Судейки все сделают чтоб традицию сломать
19:45
shpasic
а в футболе чемпионом России ни разу не становилась команда, сменившая тренера по ходу сезона. ну и?
19:44
Witasik-1
Мне такая статистика по душе.
19:41
Уралмашевец
Кто бы сомневался!
19:40