Победитель второго матча финала неизменно становился обладателем Кубка Гагарина

Начиная с первого розыгрыша Кубка Гагарина команда, побеждавшая во второй игре финальной серии, неизменно становилась обладателем главного приза. Причем, эта традиция не зависит от того, где будущие счастливчики выигрывают – четырежды будущие обладатели Кубка Гагарина побеждали в гостях, столько же раз – дома. Скоро узнаем, сможет ли СКА нарушить эту традицию, или магнитогорский "Металлург" все же продолжит ее. (Алексей МОРОЗ)

Вторые матчи финальных серий Кубка Гагарина

Год Соперники Счет в матче Итоговый счет в серии 2009 Ак Барс – Локомотив 4:3 ОТ 4-3 2010 ХК МВД – Ак Барс 1:4 3-4 2011 Салават Юлаев – Атлант 3:1 4-1 2012 Авангард – Динамо 1:2 3-4 2013 Динамо – Трактор 3:2 4-2 2014 Металлург Мг – Лев 4:1 4-3 2015 Ак Барс – СКА 0:1 1-4 2016 ЦСКА – Металлург Мг 1:2 3-4 2017 Металлург Мг – СКА 3:1 ?

Трансляция матча "Металлург" - СКА