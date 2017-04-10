19:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Победитель второго матча финала неизменно становился обладателем Кубка Гагарина

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Начиная с первого розыгрыша Кубка Гагарина команда, побеждавшая во второй игре финальной серии, неизменно становилась обладателем главного приза. Причем, эта традиция не зависит от того, где будущие счастливчики выигрывают – четырежды будущие обладатели Кубка Гагарина побеждали в гостях, столько же раз – дома. Скоро узнаем, сможет ли СКА нарушить эту традицию, или магнитогорский "Металлург" все же продолжит ее. (Алексей МОРОЗ)

Вторые матчи финальных серий Кубка Гагарина

Год

Соперники

Счет в матче

Итоговый счет в серии

2009

Ак Барс – Локомотив

4:3 ОТ

4-3

2010

ХК МВД – Ак Барс

1:4

3-4

2011

Салават Юлаев – Атлант

3:1

4-1

2012

Авангард – Динамо

1:2

3-4

2013

Динамо – Трактор

3:2

4-2

2014

Металлург Мг – Лев

4:1

4-3

2015

Ак Барс – СКА

0:1

1-4

2016

ЦСКА – Металлург Мг

1:2

3-4

2017

Металлург Мг – СКА

3:1

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Трансляция матча "Металлург" - СКА

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (9)
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LTZ

Опять СКА недокупил судей. Эх. Во дела. А по факту ММГ выиграет серию даже если СКА докупит.

22:39

pushgun

Металлургу сегодня дико повезло. По всем показателям СКА переиграл ММГ. Чтобы так дико везло все время.... такого не бывает))))))))

21:43

П_о_в_а_р

Статистика знает всё.

19:57

Vosstavshiy iz Bana-2

Магнитке конечно удачи в серии,но...... по такой го....о игре что была до середины второго периода рассчитывать даже на чудо сложно.Кошак все тащил,все что можно,да и везение никто не отменял.Очень много сумбура,мало точных передач и самое главное единоборства проигрывают вторую встречу подряд.Если так ска здесь играл,то что будет дома? Уничтожат магнитку! С мясом затолкают шайбу.

19:55

shurik1804

С 0-3 тоже не отыгрывались...ска все по силам

19:50

Новоуепинни

Судейки все сделают чтоб традицию сломать

19:45

shpasic

а в футболе чемпионом России ни разу не становилась команда, сменившая тренера по ходу сезона. ну и?

19:44

Witasik-1

Мне такая статистика по душе.

19:41

Уралмашевец

Кто бы сомневался!

19:40

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