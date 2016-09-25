Петр Воробьев: "СКА и "Амур" сыграли в открытый хоккей, поэтому не пришлось ничего взламывать"

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Петр Воробьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (4:1) огорчен, что его команда пропустила в меньшинстве. По словам специалиста, это ахиллесова пята петербуржцев.

- Сегодня все три периода прошли довольно ровно, и в большинстве удалось забить, - приводит пресс-служба армейцев слова Воробьева. - Огорчило, что снова пропустили в меньшинстве, это продолжает быть нашей ахиллесовой пятой. Сами себе забили с рикошета, правда, но суть в том, что все же пропустили. А так - всех с победой.

- Сегодня уже заметили Коскинена во дворце. Почему он не сыграл?

- Он подъехал к самой игре, мы увидели его только на матче. Хотя Леписто из той же сборной Финляндии уже сегодня играл.

- У Плотникова от матча к матчу все больше эмоций, сегодня получил 10 минут. Проводите разъяснительную работу?

- До этого не проводили. Но удалений, конечно, очень много. Думаю, поговорим.

- Об "Амуре" в этом сезоне говорят как о закрытой команде с хорошим вратарем. Знали, что придется взламывать эту оборону? Как настраивались?

- Мой коллега уже все сказал на этот счет. Получилось все же сыграть в открытый хоккей, поэтому взламывать ничего не пришлось. Соперник согласился с тем, что можно сыграть так.