Петерис Скудра: "Слушай, журналисты что, пьют перед пресс-конференцией?"

Запоминающейся получилась послематчевая пресс-конференция наставников "Торпедо" и "Автомобилиста" Петериса Скудры и Андрей Разина. Наставника нижегородцев искренне недоумевал вопросам журналистов, несколько раз назвав их странными. В частности, смех специалистов вызвал вопрос об игре форварда "Торпедо" Кирилла Уракова в свете того, что его отец работает в штабе екатеринбуржцев. Последней каплей стал вопрос о причинах отсутствия Владимира Галузина. Репортер поинтересовался, отдыхает ли форвард.

– Вы думаете, что я дал первому центральному нападающему две недели отдыха? – переспросил Скудра. – Слушай (обращаясь к сотруднику пресс-службы), они пьют перед конференцией? Ребят, хорош. Все, спасибо.

Правда, чуть ранее Разин, который в какой-то момент начал повторять слово в слово за коллегой, объяснил свою реакцию.

– Вы все правильно видели, но вы сами на свой вопрос уже ответили. Мне нечего добавить, – сказал Разин. – Он (Тимур Шингареев. – Прим. "СЭ") вначале играл в большинстве, потом… Ну, было доверие к нему. Что мне еще сказать? Я не знаю, что вам ответить. На такие вопросы, когда вы сами себе отвечаете, мне очень сложно что-то придумывать.