Петерис Скудра: "Игра была до гола и "Динамо" его забило"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от московского "Динамо" (0:1 2OT) в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ отметил, что не ожидал двух овертаймов.

– Упорный матч, игра была до гола и "Динамо" его забило, - отметил Скудра.

– Ожидали, что пять периодов получится?

– Ничего мы не ожидали. Играли по ситуации, сколько надо, столько и играли. Ничего тут нельзя предсказать и ожидать.

– Стало сюрпризом, что в третьем периоде команда немного сдала и создала очень мало моментов?

– Вначале у нас было чуть больше большинства, а у "Динамо" в концовке. За счет этого они перехватили инициативу.

– Что скажете по игре Бирюкова?

– Он сыграл хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)