Первая шайба Шипачева после возвращения в КХЛ принесла СКА победу над "Адмиралом"

СКА на выезде обыграл "Адмирал" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Вадим Шипачев, который отличился первой шайбой за клуб после возвращения в лигу в первой же игре. Еще одну шайбу забросил Ярно Коскиранта.

Напомним, Шипачев выступал за питерских армейцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "Вегас". В составе клуба НХЛ он провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован. После этого нападающий расторг контракт с "Голден Найтс".

Для СКА эта победа стала восьмой в девяти последних матчах. "Адмирал" прервал серию из двух побед кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шипачев - 1 (бол., Гусев), 23:49 - 0:1. Коскиранта - 4 (п.в., Барабанов, Херсли), 59:21 - 0:2.

Вратари: Налимов (59:14 - 59:21, 59:47) - Коскинен.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 20 (7+7+6) - 47 (15+20+12).

Судьи: Белов, Фатеев.

14 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена".