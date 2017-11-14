Первая шайба Шипачева после возвращения в КХЛ принесла СКА победу над "Адмиралом"

СКА на выезде обыграл "Адмирал" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Вадим Шипачев, который отличился первой шайбой за клуб после возвращения в лигу в первой же игре. Еще одну шайбу забросил Ярно Коскиранта.
Напомним, Шипачев выступал за питерских армейцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "Вегас". В составе клуба НХЛ он провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован. После этого нападающий расторг контракт с "Голден Найтс".
Для СКА эта победа стала восьмой в девяти последних матчах. "Адмирал" прервал серию из двух побед кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Шипачев - 1 (бол., Гусев), 23:49 - 0:1. Коскиранта - 4 (п.в., Барабанов, Херсли), 59:21 - 0:2.
Вратари: Налимов (59:14 - 59:21, 59:47) - Коскинен.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 20 (7+7+6) - 47 (15+20+12).
Судьи: Белов, Фатеев.
14 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена".
hrenobl68
Вадик вернулся с триумфом, ничего не скажешь.
15:38