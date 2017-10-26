Павел Зубов - об обмене Белякова: "Все вопросы – к генменеджеру"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов прокомментировал обмен защитника Федора Белякова в "Салават Юлаев". Вместо 24-летнего Белякова новосибирская команда получила 29-летнего нападающего Евгения Бодрова.

– Правда, что Федор Беляков обменян потому, что его подозревали в том, что он рассказал о реальной ситуации внутри команды? – вопрос Зубову.

– Все вопросы по Федору – к генеральному менеджеру. Но мы объявили, почему он не поехал с нами в поездку, все хоккеисты в курсе.

– Из-за подозрений отказываться от хоккеиста, который был одним из лучших в лиге по блокированным броскам, не боялся подставить под шайбу ни руку, ни живот, ни голову.

– У нас в команде все равно остались такие люди, которые ничего не боятся. Кирилл Воробьев лидирует в лиге, Иван Верещагин на четвертом месте. У "Сибири" никто не боится броситься под шайбу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Зубова – в ближайшее время в "СЭ"