Павел Зубов - об обмене Белякова: "Все вопросы – к генменеджеру"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов прокомментировал обмен защитника Федора Белякова в "Салават Юлаев". Вместо 24-летнего Белякова новосибирская команда получила 29-летнего нападающего Евгения Бодрова.
– Правда, что Федор Беляков обменян потому, что его подозревали в том, что он рассказал о реальной ситуации внутри команды? – вопрос Зубову.
– Все вопросы по Федору – к генеральному менеджеру. Но мы объявили, почему он не поехал с нами в поездку, все хоккеисты в курсе.
– Из-за подозрений отказываться от хоккеиста, который был одним из лучших в лиге по блокированным броскам, не боялся подставить под шайбу ни руку, ни живот, ни голову.
– У нас в команде все равно остались такие люди, которые ничего не боятся. Кирилл Воробьев лидирует в лиге, Иван Верещагин на четвертом месте. У "Сибири" никто не боится броситься под шайбу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Полное интервью Зубова – в ближайшее время в "СЭ"
- Салават Юлаев
- Сибирь (Хоккей)
- Евгений Бодров
- Иван Верещагин
- Кирилл Воробьев
- Федор Беляков
- Павел Зубов
solomonakov
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