Павел Зубов: "Кирилл Фастовский говорит, что он мазохист"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов в интервью "СЭ" отметил, что с удовольствием поменял бы свои пресс-конференции на качественную игру команды. По словам наставника, он заходит после матчей на гостевую сибиряков и читает комментарии болельщиков о прошедшем матче.

– Ваши пресс-конференции ярче, чем игра команда. Иногда я могу себе позволить не посмотреть матчи "Сибири", но никогда не пропускаю пресс-конференции с вашим участием.

– Я бы с удовольствием поменял свои пресс-конференции на качественную игру. Но ничего, придет время и все наладится. Хорошо, если бы у меня было время.

– Летом вы говорили, что не стесняетесь заходить в интернет и читать комментарии болельщиков после матчей. А сейчас?

– Захожу, читаю. Там на самом деле много интересно. У нас и генеральный менеджер (Кирилл Фастовский. - Прим. "СЭ") постоянно заходит, читает. Говорит, что он мазохист.

– Я тоже читаю.

– Наслаждаетесь?

– Не особо. Но вам-то каково?

– Главное, чтобы мои близкие это не читали. Я же отношусь к подобному спокойно. Знаете, подобные комментарии были при любых тренерах. Более того, я уверен, что в любом другом клубе происходит точно такое же. После неудач все готовы выгнать тренера, разобраться с игроками. Везде все одинаково. Все придумано до нас. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Павла Зубова