Павел Шэн: "Ребята в сборной расстроились. Но бронза тоже медаль"

Нападающий "Салавата Юлаева" Павел Шэн поделился своими впечатлениями о выступлении молодежной сборной России на МЧМ-19.

Сегодня 19-летний хоккеист провел первую тренировку с командой после возвращения из Канады, где в составе молодежной сборной России завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира 2019 года.

– Доволен ли тем, как выступили на чемпионате мира?

– Есть определенная радость с недосказанностью. В полуфинале нам немного не повезло – мы переигрывали американцев, но не хватило везения, чтобы шайба пересекла линию ворот. Все очень сильно расстроились, потому что ехали за "золотом". Но потом поговорили о том, что "бронза" – это медаль и тем более за нас все переживают и поддерживают. Приехать с пустыми руками – это была бы катастрофа, – приводит слова Шэна пресс-служба "Салавата Юлаева" на своем сайте.

– Сильно переживали этот момент?

– Ну конечно! Мы за турнир стали семьей, как родные братья, и нас всех объединяла одна цель. Мы видели, что нам по силам, и мы переигрывали сильные команды. Проиграть из-за невезения было очень обидно для нас.

На МЧМ-19 Шэн в семи матчах за сборную России набрал 4 (3+1) очка.

Все о хоккее – здесь.