Павел Коледов: "После силового приема от Робинсона я даже не понял, где нахожусь"

Защитник "Локомотива" Павел Коледов после победы над ЦСКА (3:2 ОТ) признался, что после силового приема Мэта Робинсона не сразу понял, где находится. Хоккеист отметил, что сейчас чувствует себя уже лучше.

– Было очень плохо, – сказал Коледов. – Я даже не понял, где нахожусь. Тряхануло прилично.

– К вам же врачи из скорой помощи даже подбегали, – говорю.

– Проверили меня, – кивает он. – Сейчас я себя лучше чувствую, но надо посмотреть, что будет утром. Лицо-то у меня видите какое. (Алексей ШЕВЧЕНКО)