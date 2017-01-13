Павел Дацюк: "В числе 13 есть какая-то магия"

Форвард СКА и сборной России Павел Дацюк отметил, что в числе 13 есть какая-то магия. По словам 38-летнего центрального нападающего, ненужные суеверия никому не добавляют уверенности в себе.

– Как получилось, что играю под 13-м номером? Мне просто нравится это число, – приводит пресс-служба КХЛ слова Дацюка. – Наверное, в нем есть какая-то магия. Я сам выбрал этот номер, когда пришел играть в "Ак Барс". Номер оказался свободен, и я попросил его себе. Это был сезон-1999/2000. С тех пор я стараюсь выбирать его везде, где бы ни выступал. Пока получается.

Лично у меня нет никаких суеверий насчет числа 13, поэтому не было и сомнений при выборе. И не припомню, чтобы кто-то – родные, друзья, партнеры – отговаривали меня носить этот номер. Наоборот, мне нравится, с каким трепетом относятся к числу 13 некоторые люди. Наверное, это сильное число, некоторые его даже боятся. А вообще, слишком много суеверий не добавляют уверенности в себе.