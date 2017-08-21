Патрик Херсли: "ЦСКА оказывал серьезное сопротивление"

Защитник СКА Патрик Херсли после стартового матча нового сезона КХЛ против ЦСКА (4:2) отметил, что не знает что такое Кубок Открытия. Хоккеист подчеркнул, что силовой прием нападающего Ильи Ковальчука в начале матча помог команде настроиться на противостояние.

– Что можете сказать о первой игре в сезоне?

– Хорошая игра для нас. Очень сильный соперник. ЦСКА оказывал серьезное сопротивление. Они много катались, много двигались, но нам удалось удачно начать игру, мы забросили две шайбы уже в первом периоде и затем в течение матча охраняли преимущество, что нам в итоге и удалось.

– Для вас важно, что вы забросили первую шайбу в новом сезоне?

– Нет, если бы я сделал это снова через десять лет, это доставило бы мне положительные эмоции, но вообще играет команда и побеждает команда. Рады, что выиграли этот матч.

– Как восприняли атмосферу в "Ледовом" во время дерби?

– Сложный вопрос, ведь я играл не в большом количестве дерби СКА – ЦСКА. Атмосфера во дворце классная, болельщики нам помогают и играть в такой обстановке прекрасно.

– Решение брать кубок после матча общекомандное или же его приняли лидеры?

– Не могу сказать, мы не говорили об этом в команде. Честно говоря, я вообще с трудом представляю что это за кубок.

– Повлиял ли силовой прием Ковальчука в начале матча на настрой команды?

– Здорово, когда один из лидеров команды показывает партнерам настрой на игру, демонстрирует борьбу и дает понять, что и в этом сезоне снова хочет побеждать и выиграть кубок. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча СКА – ЦСКА