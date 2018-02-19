Нападающий Франсис Паре продлил контракт с "Автомобилистом", сообщает пресс-служба. Срок нового соглашения 30-летнего игрока с клубом составляет один год.
Паре выступает за команду из Екатеринбурга с весны 2017 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 29 (11+18) очков.
Всего на счету форварда в лиге 117 (56+61) очков в 232 играх.
А у нас есть отличные новости!– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 19 февраля 2018 г.
🚨Франсис Паре остается в “Автомобилисте” еще на один сезон! pic.twitter.com/2AICh0rOJj
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