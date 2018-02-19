Нападающий Франсис Паре продлил контракт с "Автомобилистом", сообщает пресс-служба. Срок нового соглашения 30-летнего игрока с клубом составляет один год.

Паре выступает за команду из Екатеринбурга с весны 2017 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 29 (11+18) очков.

Всего на счету форварда в лиге 117 (56+61) очков в 232 играх.