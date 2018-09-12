15:05 | Хоккей — КХЛ

Онлайн с главным тренером "Северстали" Гулявцевым – прямо сейчас

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Прямо сейчас на Ютуб-канале "СЭ" стартовал онлайн с главным тренером "Северстали" Александром Гулявцевым. Ведущий эфир – Алексей Шевченко.

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