Олег Знарок: "Впечатления от победы над Канадой? Да никаких"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над сборной Канады (3:0) в матче предсезонного турнира имени Пучкова заявил, что у него нет никаких впечатлений после этой встречи. Напомним, что армейцы вышли в финал турнира, где сыграют с "Йокеритом".
– Это ваша первая победа над Канадой.
– Это не первая победа, – сказал Знарок.
– Хорошо, первая победа с тех пор, как вы пришли в сборную. Какие впечатления?
– Да никаких.
– То есть эмоций никаких не испытываете?
– Нет.
– Матч не был похож на предсезонный.
– Вы совершенно правы. Игра была очень быстрой. Нас очень быстро накрывали. Долго распасовывались, конечно. Хорошо, что такая игра получилась. Посмотрели на этом фоне наших игроков.
– В КХЛ ведь так не играют?
– Канадцы – всегда канадцы. Да, наверное, вы правы. (Игорь ЕРОНКО)