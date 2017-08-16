Олег Знарок: "Впечатления от победы над Канадой? Да никаких"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над сборной Канады (3:0) в матче предсезонного турнира имени Пучкова заявил, что у него нет никаких впечатлений после этой встречи. Напомним, что армейцы вышли в финал турнира, где сыграют с "Йокеритом".

– Это ваша первая победа над Канадой.

– Это не первая победа, – сказал Знарок.

– Хорошо, первая победа с тех пор, как вы пришли в сборную. Какие впечатления?

– Да никаких.

– То есть эмоций никаких не испытываете?

– Нет.

– Матч не был похож на предсезонный.

– Вы совершенно правы. Игра была очень быстрой. Нас очень быстро накрывали. Долго распасовывались, конечно. Хорошо, что такая игра получилась. Посмотрели на этом фоне наших игроков.

– В КХЛ ведь так не играют?

– Канадцы – всегда канадцы. Да, наверное, вы правы. (Игорь ЕРОНКО)