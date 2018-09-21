Олег Знарок: "Возмущен информацией о якобы имевших место переговорах с "Динамо"

Олег Знарок в интервью "СЭ" прокомментировал появившуюся информацию о переговорах с московским "Динамо".

- Для начала хотел бы заявить, что я не просто удивлен, а возмущен информацией о якобы имевших место переговорах. Конечно, "Динамо" - для меня не пустой звук, и я внимательно слежу за тем, что сейчас происходит с командой, - сказал Знарок. - Но приходить на "живое" место – не в моих принципах. Если команда по каким-либо причинам осталась без главного тренера, то я готов выслушать предложение от руководства клуба и приступить к обсуждению условий. Но не раньше. (Михаил Зислис)

Ранее "СЭ" сообщал, что руководство московского "Динамо" провело первый раунд переговоров со Знарком.

Полная версия интервью со Знарком - здесь