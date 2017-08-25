Олег Знарок: "Войнов и Зубарев близки к возвращению в основу"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Йокеритом" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда провалила второй период. По словам специалиста, с клубом из Финляндии всегда тяжело играть.

– Начали неплохо, но провалили второй период, – сказал Знарок. – Проиграли по броскам, вбрасываниям. Встречались с серьезной командой. С "Йокеритом" всегда тяжело.

В прошлом году мы проиграли им все матчи. Хорошо, что выстояли во втором периоде, а в третьем прибавили и довели до победного конца.

– Войнов и Зубарев поедут с командой на выезд? Когда они будут готовы сыграть?

– Думаю, в этот раз они останутся здесь. Но они близки к тому, чтобы выйти в основном составе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)