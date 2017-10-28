Олег Знарок: "Устал просто, но мотивация есть"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Слованом" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на усталость. По словам наставника, мотивация осталась.

– Успешно закончили выездную серию, - цитирует Знарка официальный сайт СКА. - Сейчас надо будет восстановиться, немного отдохнуть. Теперь нас ждут три домашние игры, а потом Кубок "Карьяла".

– Ваша команда победила, но вы не выглядите радостным.

– Устал просто, у нас была длинная выездная серия, накопилось.

– Является ли Олимпиада дополнительной мотивацией для побед в чемпионате?

– Дальше будет видно. У нас еще есть время до Олимпийских игр. Но мотивация есть, вы правы.