Олег Знарок: "Шестеркин будет играть в следующем матче"

Главный тренер СКА Олег Знарок остался доволен действиями своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (6:1). Также специалист отказался говорить об общении с командой в раздевалке после первого периода, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Милош (Ржига. – Прим. "СЭ") все правильно сказал: сегодня у нас пошло большинство. Мы сыграли правильно, – сказал Знарок. – А "Словану" удачи в следующей игре.

– Почему в третьем периоде вы заменили Коскинена на Шестеркина. У финна травма?

– Просто следующий матч будет играть Шестеркин. Дали ему время войти в ритм.

– Шипачев сказал, что в первом перерыве вы просто просили команду играть лучше.

– Я кое-чем был недоволен после первого периода, но то, что я говорил в раздевалке, там и останется.