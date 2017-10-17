Олег Знарок: "Матч выиграло четвертое звено? Кто-то же должен был выиграть"

Главный тренер СКА Олег Знарок отметил, что игра регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (5:2) далась его команде непросто. Он подчеркнул, что петербуржцам нужна пауза.

– Тяжелая игра – начал Знарок. – Приходилось отыгрываться, вытаскивать матч. Соперник здорово играл, несмотря на их травмы. Сбалансированная боевая команда. Как всегда у Андрея (Назарова – прим. "СЭ"). Нас с победой. Готовимся к "Йокериту".

– Какое звено выиграло от рокировки Дацюк – Прохоркин? Первое или третье?

– Трудно сказать. Нужно на свежую голову проанализировать. Мы пробовали эти сочетания игры три назад. Неплохо получилось. Были моменты у Паши, могли забить.

– В итоге выиграло четвертое звено.

– Кто-то же должен был выиграть. Вообще у нас нет первого, второго, третьего звена. Есть команда. Хорошо, что ребята взяли игру на себя.

– Когда вернется Барабанов?

– Должен вернуться к "Йокериту".

– Пауза необходима?

– Конечно, необходима пауза. Пять матчей через день играли. Завтра ребята отдохнут, а послезавтра пойдем в зал. Все по плану. (Сергей ЯРЕМЕНКО)